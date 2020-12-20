مع 2021 .. واتساب يتوقف عن العمل فى بعض الهواتف

جدة - نرمين السيد - وينتهى دعم تطبيق المراسلات "واتساب" لبعض الهواتف، التى لا تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 4.0.3" و"آى أو إس 9" وفقا لصحيفة "فاينانشال إكسبريس".

وناشدت واتساب أصحاب تلك الهواتف بضرورة تحديث نظام التشغيل الخاص بهم لاستمرار عمله عبر هواتفهم.

ويجب على أصحاب هواتف "آيفون 4 إس" و"آيفون 5" و"آيفون 5 إس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس" تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى "آى أو إس 9"، أو التحديثات الأحدث الأخرى لاستمرار عمل تطبيق واتساب.

ويلجأ البعض إلى تغيير أجهزتهم للحصول على نظام التشغيل الحديث منها لفقدان دعم واتساب لهم: ""HTC Desire" و"Motorola Droid Razr" و"LG Optimus Black" و"Samsung Galaxy S2".