صور .. لحظة تتويج ملكة جمال فرنسا 2021

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جدة - نرمين السيد - ونجحت أماندين فى تمثيل منطقة النورماندى الفرنسية، لتحمل لقب ملكة جمال فرنسا 2021 وهى فى عمر الـ 23 عاما، وضمت لجنة التحكيم عددا من الشخصيات وأبرزها ملكة جمال الكون فى العام 2016، الفرنسية إيريس ميتينير.
أماندين هى طالبة ماجستير فى تخصص إدارة المؤسسات وهياكل الشيخوخة، ويبلغ طولها 175 سنتيمترا، وتم اختيارها ضمن 29 مرشحة تراوحت أعمارهن بين 18 و 24 عاما.
وبالنسبة للوصيفات الأربعة لبوتى فهن: لو آن لورفولان، وأوريلى رو، ولارا جوتييه، وأبريل بن عيون، وفقا لـ "سكاى نيوز".
وبسبب انتشار فيروس كورونا تم بث الحفل على التليفزيون دون أن يحضره جمهور، ولكن نالت إطلالاتهن إعجاب الجمهور فهى من تصميم المصمم اللبنانى زياد نكد.
وتأمل بوتى فى تغيير صورة المرأة بالمجتمعات لإظهار قوتها وقدرتها على القيام بأى فعل.
يذكر أن مسابقة ملكة جمال فرنسا من أقدم مسابقات الجمال فى العالم، ونظمت لأول مرة فى عام 1920 وفازت باللقب أجنيس سوريه.
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