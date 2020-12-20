امرأة تخلد ذكرى الموتى بتصنيع دمى من ملابسهم

جدة - نرمين السيد - وتقوم مارى ماكينز بتصنيع دُمى من ملابس الأقارب المتوفيين لتخطى معاناتهم فى خسارة موتاهم. وتستغرق مارى فترة تصل إلى 6 ساعات لتصميم وخياطة الدمية الواحدة، حتى تساند بها أقارب المتوفين، وفقا لما جاء فى وسائل إعلام روسية. واستعانت مارى بتلك الطريقة للاحتفاظ بذكرى المتوفى، مضيفة أنها تتلقى طلبات بتصنيع الألعاب من أغراض تعود لحيوانهم الأليف المحبوب، حسبما جاء فى "سبوتنيك". facebook facebook

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