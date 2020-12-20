غدا .. موعد ظاهرة اقتران المشترى مع زحل

جدة - نرمين السيد - ويقترب كوكب المشترى وزحل مع بعضهما البعض فى السماء حتى يكون الكوكبين على بعد 0.1 درجة فقط، ذلك ما كشف عنه المعهد القومى للبحوث الفلكية.

ويعد هذا التقارب هو ظاهريا فى السماء، ولكن فى الواقع تبعد الكواكب حوالى 600 مليون كيلومتر عن بعضها وتتكرر هذه الاقترانات الكبيرة بين كوكب المشترى وزحل كل 19.5 سنة.

وأشار معهد الفلك إلى أن هذا الاقتران يعتبر هو الأفرب منذ عام 1623، ويحدث مجددا بعد 60 عاما.

ويمكن رؤية الكوكبين بوضوح غدا من خلال تلسكوب صغير، كما أنها لا تؤثر على كوكب الأرض أو البشر.