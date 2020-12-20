فيديو.. سمر سمير صاحبة صندوق السعادة: براعى ظروف الطلبة والموضوع مش سهل

جدة - نرمين السيد - وقررت سمر بعد تخرجها الذهاب إلى القاهرة للعمل فى مجالات مختلفة، حتى جاءت لها فكرة "صندوق السعادة" لعشقها للطهى.

مشروع صندوق السعادة عبارة عن أكل بيتى، تقوم بتحضيره وبيعه أمام كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة.

وبدأت سمر مشروعها بميزانية 150 جنيها، وعملت مع أختها وصديقتها "آمنة"، وقامت بشراء الصندوق والطلبات ثم نزلت إلى الشارع لبيع السندوتشات ونالت الفكرة إعجاب الآخرين لنظافتها ومذاقها الشهى.

وأرادت سمر تنفيذ مشروعها فى القاهرة لاتساع المجال فيها مقارنة بالمنيا، وتلقت الدعم من والدتها إيمانا بموهبتها فى الطهى ورغبتها فى افتتاح مطعم خاص بها، وقالت: "أمى أكتر حد دعمنى.. أينعم مرمطة ليا بس هى شايفانى مبسوطة، ومقتنعة إنى لازم أتعب عشان أوصل للحاجة اللى أنا بحبها".

وعند حديثها عن يومها، قالت: "يومى مقسوم نصفين، لما برجع من الشغل بشترى الطلبات وبجهز الوجبات وأتبلها لتانى يوم زى البانيه والشيش والكفته وغيرها، وبليل بنزل أشترى الفينو وأجهز الرومى واللانشون، والصبح بصحى على الساعة 6 ص لتحضير السندوتشات، وبعدها بروح للكلية وبمشى أول ما السندوتشات تخلص".

وتحدثت سمر عن دعم صديقتها "آمنة" لمشروعها وقالت: "دايما سند ليا.. بتساعدنى فى تحضير السندوتشات بالإضافة إلى أنها بتعمل احتياجات البيت عشان توفر لى الراحة الكاملة لكوننا فى بيت مغتربات".

وتصل أسعار سندوتشات صندوق السعادة إلى 17 جنيها لـ اللحوم، و6 جنيهات لسندوتشات اللانشون والجبنة الرومى، وعلقت على انخفاض أسعارها وقالت: "الحاجات بشتريها غالية لكن براعى ربنا فى الحاجة وظروف الطلبة عشان كده بقلل السعر".

وتواجه سمر بعض العقبات بعد فترة كورونا وهى قلة عدد البنات فى الجامعة، مضيفة أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية عند تحضير السندوتشات وأثناء بيعها لحماية نفسها والآخرين.

وأضافت أنها فكرت فى فكرة بحيث تبث حالة من البهجة والتفاؤل لدى الفتيات اللاتى يقمن بشراء السندوتشات منها وهى "رسائل السعادة"، فتقوم سمر بكتابة كلمات إيجابية وتوزيعها على الفتيات لبدء اليوم بشكل هادئ ومريح.

واختتمت سمر سمير كلامها برسالة للشباب: "الموضوع مش سهل ولازم نضحى بس لما أتعب وأنا فى شبابى وعندى صحة أحسن ما أكبر وأكون معملتش حاجة.. فلازم نسعى والنتائج على ربنا".