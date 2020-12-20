صور: بحضور وزير الشباب..  شيماء عليبة تحصل على درع محاكاة حكومة الدولة 

جدة - نرمين السيد - اختتم المجلس الوطنى للشباب، اليوم الأحد، فعاليات نموذج محاكاة الحكومة المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى، واللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطنى للشباب، والدكتور وائل الطناحى الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب.





وحصلت شيماء عليبة، الملقبة بالمقاول البنت على لقب ونيشان أفضل وزيرة عن حكومات الشباب لعام 2020، ودرع أفضل وزير متعاون، إضافة إلى درع محاكاة الدولة المصرية لمنصب وزيرة التجارة والصناعة ولقب سندريلا الحفل. وألقى الدكتور أشرف صبحى، كلمة أكد فيها دعمة الكامل للشباب ودعم الوزارة لهم تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعامله الإيجابى مع الشباب، وأثنى على نموذج المحاكاة ومخرجاته، مؤكدًا أهمية تأهيل الشباب ودعم الهيئات الشبابية. وخلال الحفل تم تكريم الشباب خريجى النموذج بتقديم شهادات التخرج وتوزيع الدروع التذكارية عليهم، وتم تكريم أفضل حكومة، وأفضل رئيس وزراء، وأفضل وزير، وأفضل مساعد وزير، وأفضل لجنة إعلام وتوثيق وتنظيم وأفضل وزير متعاون، وأفضل تعاون فى تنظيم الحفل. وحصل المهندس محمد ثروت على جائزة أفضل رئيس وزراء، والدكتورة صفاء سالم على جائزة أفضل مدير تنفيذى، والمهندس أحمد عويضة على جائزة أفضل وزير شاب، والدكتورة مروة الدسوقى على جائزة أفضل مساعد مدير تنفيذى.

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