خطوات تحضير برجر الدجاج الكرسبى

جدة - نرمين السيد - ومن الممكن تحضير وجبات مثل المطاعم بمذاقها الجذاب لدى الكبار والصغار فى المنزل، منها برجر الدجاج الكرسبى. ولتحضير برجر الدجاج الكرسبى فى المنزل، نحتاج إلى: -نصف كيلو صدر دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة. -فصان من الثوم المهروس. -2 معلقة صغيرة من الماستردة. -نصف كوب دقيق. -نصف كوب بقسماط. -ربع كوب من زيت الذرة. -4 قطع خبز البرجر. -نصف حبة خس مقطعة شرائح رفيعة. -بصلة مقطعة شرائح دائرية. -طماطم مقطعة إلى شرائح دائرية. -بيضة. -فلفل أبيض. -ملح. طريقة التحضير: يوضع الدجاج والبهارات والثوم والماستردة فى الخلاط، للحصول على عجينة ناعمة تشكل أربع أقراص بحجم يتناسب مع الخبز. وتغطس أقراص الدجاج فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، وتغليفها جيدا. وبعد تسخين الزيت فى مقلاة على النار، يقلى البرجر حتى يحمر وينضج ثم وضعه داخل الخبز والخضراوات.

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