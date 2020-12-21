بسبب لعبة .. شاب أمريكى يعتدى على والدته بسكين ويقتل زوجها

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مواطنا أمريكيا مهووسا بألعاب الفيديو، أقدم على إصابة والدته بـ سكين وأنهى حياة زوجها خلال نوبة غضب جنونية انتابته بعد أن طلبت منه الأم وزوجها إيقاف تشغيل لعبة الفيديو التى كان مهووسا بها.





وقالت الصحيفة إن الجريمة وقعت فى مدينة "ديترويت" بولاية "ميشيجان" الأمريكية فى وقت سابق من الشهر الجارى، لافتة إلى أن الجانى يدعى "كريستوفر ماكينى"، ويبلغ من العمر 29 عاما، مشيرة إلى أنه كان منشغلًا بألعاب الفيديو أثناء تواجده فى محل إقامة والدته ذات الـ66 عامًا وزوجها البالغ عمره 71 عامًا، وبعد أن طلبا منه إيقاف تشغيلها كى يتمكنا من النوم، قام بلكم والدته فى وجهها واعتدى بالضرب على الزوج، والذى اضطر لإحضار سكين للدفاع عن نفسه.



وخلال المشاجرة، تمكن الفتى الأمريكى من الاستيلاء على السكين من زوج والدته واستخدمه فى مواصلة الاعتداء على الضحيتين.

ويواجه المتهم عدة اتهامات على خلفية الحادث، حيث تشمل قائمة الاتهامات الاعتداء بقصد القتل، والتى على الأرجح ستتحول إلى قتل عمد إثر وفاة زوج الأم بعد 4 أيام من تعرضه للاعتداء، ويواجه أيضًا اتهامًا بعرقلة ومقاومة ضابط شرطة.