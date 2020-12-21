رقم قياسى تحت الثلج.. فرنسى يتخطى الحدود البشرية

جدة - نرمين السيد - وبقى الفرنسى العامل فى القطاع الطبى، البالغ من العمر 34 عاما، داخل حجرة من "البليكسيغلاس" تحتوى على مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية.

وتخطى فاندردورب الرقم القياسى السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكام وحوالى 50 شخصا أتوا لدعمه فى مدينة واترلو شمالى فرنسا.

وسعى الرجل من خلال هذه الخطوة إلى "تخطى الحدود البشرية"، بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية "ووندر أوغستين" الفرنسية الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد "توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا، لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل".

وتدرب على هذه الخطوة فى منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزى مليء بالمياه الباردة، ثم عبر بالاستعانة بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، أما النهاية فكانت فى الثلج بمنطقة شامونى الجبلية فى جبال الألب الفرنسية.