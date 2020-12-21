نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليهم.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بها أعمال تطوير وتوسعة على عدد من المحاور، وتنحصر فيها الكثافات المرورية أعلى مناطق البساتين القادمة من المنيب، وأعلى المرج.

وتعمل الحركة المرورية فى محافظة الجيزة بشكل جيد وطبيعى، بينما محافظة القاهرة تنحصر فيها الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر وتحديدا أعلى منطقة أبو حشيش لوجود مصادمة، ويعد المسطح الأرضى هو الأنسب، كما نصح بسلوك محور النصر ومنطقة المنيل.

وشكف صابر عن كسر ماسورة مياه عند منطقة الروضة، ويفضل استخدام كوبرى الجامعة للقادمين من الجيزة إلى القاهرة.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.