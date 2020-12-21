صباحكوا فل مع يونس .. هاشتاج يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على احتلاله صدارة التريند، وقال: "صباحكوا فل مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أنت ويونس والمزيكا وبس"، "يومنا سعيد بوجودك معانا يا غالى"، "عظمة أوى".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة مختلفة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.