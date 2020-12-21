صور.. أزياء على طريقة البرازيلية جرازى ماسافيرا

جدة - نرمين السيد - وتعد جرازى من أبرز عارضات الأزياء البرازيليات لما تتمتع به من جمال ملامحها ورشاقة قوامها التى تجعلها تتألق خلال عروض الأزياء. ولم تكتف بمهنتها كعارضة أزياء بل أصبحت ممثلة، تم ترشيحها لجائزة إيمى الدولية لأفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل أسرار إينجل. بالإضافة إلى مشاركتها فى مسابقات ملكة الجمال، فازت ماسافيرا بمسابقة ملكة جمال بارانا فى عام 2004، ونجحت فى تمثيل بلدها بذلك العام. وتتمتع البرازيلية جرازى بمرونة جسمها التى تمنحها خفة فى حركتها، كما تعشق الأنشطة الرياضية وتحرص على ممارستها للحفاظ على قوامها.

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