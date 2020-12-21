صور.. الجمبسوت اختيار أنيق لـ حفلات الكريسماس

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جدة - نرمين السيد - وتساعد قطعة الجمبسوت فى تألق مرتديته فى حفلات ختام 2020 واستقبال 2021، وتختلف الموديلات والأشكال التى يمكن الاستعانة بها.
وتلجأ بعض الفتيات إلى اختيار اللون الأحمر لحضور احتفالية رأس السنة، لما تمنحه من أناقة وجاذبية وذلك ينعكس على زيادة ثفة مرتديته فى أنفسهن.
وتتنوع موديلات "الجمبسوت" ما بين الأرجل الواسعة والضيقة، وبين القماش القطن أو الفسكوز أو القطيفة أو الجلد، كما يتربع اللون الأسود أزياء احتفالية الكريسماس فى 2021.
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