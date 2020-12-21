شركة إيطالية تطرح سيارة رياضية تمنح صاحبها حرية تعديل تصميمها

جدة - نرمين السيد - وتمنح تلك السيارة الرياضية التى تسمى "فرنجيفنتو أسفانى دياتشى" لصاحبها إجراء التعديلات على تصميمها وشكلها الخارجى.
وتدعم السيارة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الديناميكية الهوائية، لتوفر أعلى مستويات الانسيابية والراحة والأداء، بالإضافة إلى تميزها لكونها صديقة للبيئة.
وتسمح الشركة الإيطالية لصاحب السيارة الرياضية، إجراء التعديلات والاختيار من طيف واسع من الجلد الطبيعى، مع تغيير الشكل الخارجى والمقصورة الداخلية.
ويتم إطلاق السيارة الإيطالية الرياضية التى أبدعها ثلاثة أشخاص وهم كارلو بيرولو وباولو منشينى وجورجيو بيرولو، من أبو ظبى، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
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