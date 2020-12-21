اتهمه أستاذه بـ بلادة العقل.. ما لا تعرفه عن توماس إديسون

جدة - نرمين السيد - وأفاد ذلك الاختراع البشرية كاملة، وقيل إنه بدأ التفكير فى اختراع مصباح كهربائى بعد أن مرضت والدته وكانت فى حاجة إلى إجراء جراحة ولكن تم تأجيلها إلى الصباح لعدم وجود إضاءة.

وتعتبر والدته الدافع وراء سعى إديسون لابتكار المصباح الكهربائى حتى يضىء ليلا، وقدم الكثير من المحاولات دون يأس حتى نجح.

ولم يصل إديسون لذلك المستوى من التفكير من فراغ، فقد تم اتهامه منذ الصغر من قبل أستاذه بالمدرسة بـ "بلادة العقل" نظرا لتشريد ذهنه وقتها خلال المرحلة الدراسية.

ولا يستمر كثيرا فى استكمال تعليمه بالمدرسة سوى ثلاثة أشهر، ولكن لم يؤثر ذلك على مسيرة حياته، فقامت والدته بالتدريس له فى المنزل وأسهمت قراءاته لكتب باركر العلمية.

وعندما بلغ 12 سنة لجأ إلى بيع الكتب بالقطار بين بورت هيورن وديترويت وهذا السبب الذى جعله ينقل معمله من البيت لعربة البضائع بالقطار كسباً للوقت، وبعد ثلاثة سنوات قرر شراء آلة طباعة صغيرة وهذا كان أول إنجاز له ثم قام بإصدار صحيفة بصفحة واحدة سماها الهيرالد الأسبوعية كان يطبعها وينشرها ويبيعها فى القطار.

وحصل على الحق الحصرى لبيع الصحف على الطريق بالتعاون مع أربعة مساعدين حيث أطلق نشرة أسبوعية وكانت تلك مؤشر لبداية عمل رجل أعمال، وأصبح لديه 14 شركة.

وقدم العديد من الاختراعات فكان يمتلك 1093 براءة اختراع أمريكية، إلى جانب العديد من البراءات فى فرنسا وألمانيا، حيث اخترع الجراموفون، الذى يقوم بتسجيل الصوت آليا على أسطوانات معدنية، وبعدها بسنتين للبشرية اختراع المصباح الكهربائى.

وفى ١٨٨٨ اخترع الكينتوسكوب، وهو أول جهاز لعمل الأفلام، ثم اخترع بطارية التخزين القاعدية، وفى ١٩١٣ أنتج أول فيلم سينمائى صوتى، وغيرها.