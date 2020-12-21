تايوانية تستعين بـ المسامير والأسلاك فى الأزياء

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جدة - نرمين السيد - وأعادت التايوانية وانج لى لينج التى تبلغ من العمر 36 عاما، تدوير القطع الصغيرة من المعادن والأسلاك لإضافة ذوق جديد فى الملابس.
واستخدمت وانج المواد التى تخلصت منها محطة الكهرباء الرئيسية "تايباور"، التى استهلكت لأكثر من 20 أو 30 عاما حتى فقدت لونها، لتضعها على الفساتين وقطع الملابس، وفقا لما جاء فى "رويترز".
ونجحت وانج فى تقديم عرض أزياء فى تابيه، نال إعجاب مشاهديه عند بثه مباشرة فى الوقت الذى تم فيه إلغاء الكثير من الأحداث العالمية أو نقلها لتصبح عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.
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