فى ذكرى ميلاده.. على أحمد باكثير ابن إندونيسيا صاحب «وا إسلاماه»

جدة - نرمين السيد - ولد على أحمد باكثير فى 21 ديسمبر 1910، فى سورابايا بـ إندونيسيا من أبوين حضرميين.

وسافر مع والديه إلى منطقة حضرموت عندما بلغ العاشرة من عمره، حتى ينشأ نشأة عربية إسلامية مع إخوته، ودرس علوم العربية والشريعة والفقيه.

وظهر لديه العديد من المواهب منها تنظيم الشعر عندما كان فى الـ 13 من عمره، وعندما وصل الـ 20 عاما تولى التدريس فى مدرسة النهضة العلمية ثم أدارها.

وقام بتأليف العديد من المسرحيات الملحمية الشعرية والنثرية، منها ملحمة عمر بن الخطاب، وا إسلاماه، والثائر الأحمر بالإضافة إلى دوره فى ترجمة مسرحية روميو وجولييت.

وحين بلغ 24 عاما، قرر أن يتزوج ولكن توفيت زوجته فى عمر صغير، وبعدها قرر مغادرة حضرموت ليتوجع إلى عدن ثم الصومال والحبشة، واستقر فى الحجاز وهناك كتب أول عمل مسرحى شعرى له وهو همام أو فى بلاد الأحقاف.

ووصل بعدها مصر عام 1934 والتحق بجامعة القاهرة وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وترجم بعدها مسرحية روميو وجولييت لشكسبير.

ودخل باكثير معهد التربية للمعلمين بعد تخرجه من الجامعة، حتى يعمل مدرسا للغة الإنجليزية واستمر لمدة 14 عاما ثم سافر إلى فرنسا فى بعثة دراسية حرة.

وقرر بعدها الإقامة فى مصر وتزوج فتاة من عائلة مصرية، وازدادت وقتها صلته برجال الفكر والأدب منم العقاد وتوفيق الحكيم.

أجاد باكثير الإنجليزية والفرنسية والملاوية، بالإضافة للغته الأم وهى العربية، وتنوع إنتاجه الأدبى بين الرواية والمسرحية الشعرية والنثرية، ومن أشهر أعماله الروائية (وا إسلاماه) و(الثائر الأحمر) ومن أشهر أعماله المسرحية (سر الحاكم بأمر الله) و(سر شهر زاد) التي ترجمت إلى الفرنسية و(مأساة أوديب) التي ترجمت إلى الإنجليزية.

وتوفى على أحمد باكثير يوم 10 نوفمبر 1969 أى عند بلوغه الـ 58 عاما بسبب إصابته بأزمة قلبية حادة.