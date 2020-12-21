مايكروسوفت تستعين بـ الذكاء الاصطناعى فى Skype

جدة - نرمين السيد - وتسعى مايكروسوفت لإضافة مزايا الذكاء الاصطناعى إلى "سكايب" لجعل المكالمات الجماعية أكثر صعوبة.

وتمكنت الشركة من إضافة ميزة "Together Mode" مسبقا إلى تطبيق "Teams workplace"، مستخدمة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعى تسمح بوضع الجميع خلال المكالمة فى نفس المساحة الافتراضية.

وتعمل على استخدام أحدث إصدار من تطبيق "Skype"، ويمكن لكل فرد الظهور بأنه فى نفس المكان، بشرط أن يكون هناك خمسة مشاركين على الأقل فى المكالمة وأن يكون لكل فرد إمكانية الوصول إلى كاميرا الويب، وفقا لموقع "The Verge".

وحينها لا يجعلك التحديث فى حاجة إلى تثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر، ما دام هناك شخص لديه حساب يعد من السهل دعوة الآخرين من خلال " Meet Now".

ويعد وضع "Together Mode" ليس هو التحسين الوحيد الذى تضيفه الشركة إلى Skype، فعند تحديث التطبيق، ستجد أيضًا ميزة وضع الشبكة الجديدة التى تتيح مشاهدة كل بث لكاميرا الويب فى نفس الوقت مع الخلفيات الإضافية، جنبًا إلى جنب مع المجموعة المعتادة من إصلاحات الأخطاء، حيث يمكن تنزيل Skype 8.67 على أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux.