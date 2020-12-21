بعد دقائق.. راقب الاقتران العظيم بين المشترى وزحل من منزلك

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريح له اليوم ، إن إضاءة هذين العملاقين عندما اقترابهما إلى مسافة 0.1 درجة فقط (أى 6 دقائق قوسية) سوف يبهر الجميع وهو حدث فلكى نادر لم يسبق رؤيته منذ 800 عام تقريبا، ولن يتكرر هذا المشهد مجددا بهذه الصورة إلا فى عام 2080.

وأضاف أن الاقتران الأخير لهذين الكوكبين كان قبل 20 عاما، وبالتحديد فى عام 2000، ولكن لم تكن رؤيته ممكنة بالقدر الكاف حيث كانا قريبان جدا من شروق الشمس، أما "الاقتران العظيم" الذى قبله فكان فى عام 1226.

ويتقاطع مسارا كوكبى زحل والمشترى، ويصبحان قريبين من بعضهما البعض، على أن يظهر فى سماء الأرض كأنهما متلامسان، حتى يبدوان للناظر إليهما كأنهما كوكب واحد.

وبحسب "الرابطة الفلكية الأيرلندية"، يمكن للجميع مشاهدة هذه الظاهرة النادرة، التى أمامها من الآن ساعة واحدة على حدوثها، وهذا من خلال 4 خطوات.

1- انظر نحو الاتجاه الجنوبى الغربى، أو نحو الموضع الذى غربت منه الشمس.

2- يجب أن يطل هذا المكان على أفق مفتوح يسمح برؤية السماء الصافية.

3- اختر مكانًا يكون أقل إضاءة.

4. باستخدام التلسكوب ستكون قادرًا على رؤية تايتن، وهو أكبر أقمار زحل.