آيفون 11.. الأكثر مبيعا خلال 2020

جدة - نرمين السيد - وجاء فى المرتبة الأولى، هاتف "آيفون 11" الذى طرح العام الماضى 2019، حيث يشير التقرير إلى أنه حقق مبيعات بلغت 37.7 مليون.
وبحسب التقرير، اختفى هاتف "آيفون 12" الجديد الذى طرح فى 2020 من القائمة بكل طرازاته، ما يعكس ميل الجمهور للإصدارات القديمة من آيفون.
أما "آيفون 11 برو ماكس" كبير الحجم جاء فى المركز الرابع، حيث تمكن من تحقيق مبيعات 7.7 مليون وحدة فى النصف الأول من 2020.
فيما احتل هاتف "آيفون إس إسى" المركز الخامس فى القائمة، بمييعات بلغت 8.7 مليون وحدة.
وجاء بعد ذلك، هاتف "آيفون إكس آر"، فى المركز السادس، بمبيعات بلغت 8 ملايين.
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