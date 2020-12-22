فتاة بريطانية .. حبيبها عكر مزاجها فـ خلصت عليه!

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصحيفة أن "إيلى وين" صاحبة الـ 18 عامًا، كانت برفقة حبيبها " كيران براون" ونشب بينهما شجار حاد بالشارع، ومع حدة الشجار أخرجت سكينًا من الحقيبة وسددت إليه 4 طعنات نافذة.

وقالت عائلة المجنى عليه، إن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا "إيلى وين"، قتلت ابنهم بينما كانت فى نوبة مزاجية نتيجة تعاطيها جرعة من المخدرات، فقد غرست السكين 4 مرات أثناء المشاجرة، واحدة منها بعمق 12 سم فى صدره واخترقت قلبه.

غرائب وعجائب

ونقل الشاب "كيران" بواسطة والده إلى المستشفى، ولكنه كان قد توفى، بينما ألقى القبض على "وين"، وقالت إنه قتل بالصدفة دون قصد منها.

حاولت "وين" إزاحة التهمة عن عاتقها زاعمة بأنها تصرفت دفاعًا عن النفس، لكن هيئة المحلفين أدانتها بالقتل فى محكمة كوفنترى كراون.