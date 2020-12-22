ذى صن البريطانية تختار مقابر سقارة ضمن أهم 7 اكتشافات أثرية فى 2020

جدة - نرمين السيد - ويواصل علماء الآثار تحقيق بعض الاكتشافات المذهلة فى جميع أنحاء العالم، على الرغم من جائحة "كوفيد-19" التى اجتاحت الكرة الأرضية هذا العام، وجاءت أهم الاكتشافات بحسب الصحيفة البريطانية لعام 2020 كالتالى:

العثور على أكثر من 100 نعش مصرى قديم

أصدر علماء الآثار فى مصر إعلانا ضخما فى نوفمبر فى مقبرة سقارة، حيث اكتُشف 100 تابوت مصرى قديم، و40 تمثالا ثمينا فى موقع بالقرب من القاهرة.

وعُثر على مومياوات داخل بعض التوابيت، وخُتمت ودُفنت منذ زهاء 2500 عام.

وعُرض الاكتشاف الأثرى الضخم فى معرض مؤقت بالقرب من هرم سقارة المدرج، ويجرى نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرض دائمة.

حل لغز ستونهنج الرئيسى

قال خبراء إن لغز ستونهنج الرئيسى حُلّ بعد أن حدد العلماء أصل الصخور العملاقة للنصب التذكارى.

وتتبعت تقنية المسح الحديثة صخور الحجر الرملى الضخمة، التى تشكل ستونهنج، إلى موقع فى ويلتشير.

ويعتقد علماء الآثار أن معظم الأحجار الكبيرة - المعروفة باسم "سارسنس" - استُخرجت فى ويست وودز، على بعد 15 ميلا فقط من ستونهنج، وهذا على عكس "الأحجار الزرقاء" الأصغر التى أخدت من تلال بريسيلى فى ويلز - على بعد زهاء 180 ميلا.

هيكل الماموث العملاق من العصر الجليدى

اكتشف علماء الآثار هيكلا عملاقا من العصر الجليدى يتكون من 60 بنية عظمية عملاقة على الأقل.

واكتُشف الموقع فى روسيا، وهو عبارة عن دائرة عملاقة يبلغ قطرها زهاء 12.5 متر.

ويعتقد الخبراء أنه بُنى منذ نحو 25.000 عام من قبل الصيادين، وربما كان ملجأ لحماية القدماء من ظروف الشتاء القاسية.

لوحات وجه الجرف لـ "حيوانات ضخمة" مفقودة

وكُشف عن عشرات الآلاف من اللوحات القديمة التى تعود إلى العصر الجليدى، والتى اكتُشفت فى غابات الأمازون المطيرة، فى فيلم وثائقى جديد على Channel 4.

وتغطى اللوحات ما يقرب من ثمانية أميال من منحدر، ويعتقد أنها تظهر الكثير من "الحيوانات الضخمة" المنقرضة.

وتشمل هذه الحيوانات: الكسلان العملاق وحصانا مبكرا وتمساحا، وقريبا لفيل ما قبل التاريخ يُطلق عليه اسم mastodon.

ويُعتقد أن اللوحات رسمها أشخاص من العصر الجليدى منذ زهاء 12.600 إلى 11.800 عام.

وتقع اللوحات فى منطقة تسمى Serranía La Lindosa، وهى أحد أكبر مواقع الفنون الصخرية فى العالم وتقع فوق ثلاثة ملاجئ صخرية.

العثور على عاصمة المايا المفقودة

زعم باحثو جامعة براون وجامعة برانديز، أنهم عثروا على الأطلال المفقودة لعاصمة المايا القديمة.

ويُعتقد أن الموقع، الذى أصبح الآن مزرعة ماشية مكسيكية، كان يوما ما عاصمة مملكة Sak Tz’i.

أكبر وأقدم نصب المايا

وجد علماء الآثار من جامعة أريزونا نصبا ضخما للمايا تحت الأرض، باستخدام ماسح ضوئى LiDar.

وعُثر على النصب التذكارى فى تاباسكو بالمكسيك، ويبلغ طوله 4600 قدم.

ومن المحتمل أن يكون أكبر نصب تذكارى للمايا اكتُشف باستخدام LiDar.

أعمدة ما قبل التاريخ بالقرب من ستونهنج

كان الاكتشاف الكبير الآخر لعام 2020 العثور على العديد من الأعمدة التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والتى شكلت دائرة عند جدران Durrington بالقرب من ستونهنج.

وجرى تأريخ أعمدة العصر الحجرى الحديث إلى 2500 قبل الميلاد، وربما استُخدمت لعقد الهياكل التى تحدد الحدود أو المصلين الموجودين.