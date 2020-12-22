نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. سيولة بمعظم المحاور وتحويلة أسفل الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليهم.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل جيد وطبيعى، بينما محافظة القاهرة تنحصر فيها الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض، وحتى رمسيس، مؤكدًا فى هذا الصدد أن المسطح الأرضى هو الأنسب.

وأشار محمد صابر إلى وجود تحويلة مرورية، أسفل كوبرى الفردوس، أمام القادم من السيدة عائشة ونفق الأزهر.

وقال مراسل 9090 إن منطقة دار السلام بها بعض الكثافات، فى أماكن متفرقة، وسط انتشار أمنى ملحوظ لرجال المرور.