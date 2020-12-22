زى كل يوم.. هاشتاج صباحكم سعيد مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على احتلاله صدارة التريند، وقال: "صباحكم سعيد مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا كعادة أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين:"والله العظيم ما لينا غير أحمد يونس"، و" صباح الروقان مروق علينا". وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة مختلفة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم وغيرها من الفقرات. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

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