صور- ديدم سويدان.. 36 عاما من الجمال

جدة - نرمين السيد - وتبلغ سويدان من العمر 36 عاماً، ومؤخرا أعلنت ارتباطها بـ بوراك دينيز البالغ 29 عاماً، حيث تكبره بـ 7 سنوات، الأمر الذى تسبب فى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى.

تفضل سويدان عملها كعارضة أزياء، وعرض عليها أن تكون إحدى وجوه مسلسل العشق المعروف، إلا أنها رفضت، معللة ذلك إلى أن الشخصية لن تفيد فى العمل، وأنها تحب عملها كعارضة.

وقبل دخول ديدم سويدان فى علاقتها مع النجم بوراك دينيز، مرت بتجارب عاطفية كثيرة كان آخرها مع ابن المطرب التركى الشهير، سلامى شاهين، حيث عاشت سويدان قصة حب قوية مع إيرم ابن سلامى شاهين، إلا أنهما انفصلا لأسباب غير معلومة.