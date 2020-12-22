جدة - نرمين السيد - أطلق على خطة صناعة السيارات للشركة المصنعة لهواتف آيفون اسم مشروع تيتان، وبدأت الفكرة منذ عام 2014 بعدما صممت الشركة سياراتها من الصفر.
وأحرزت الشركة تقدما كافيا لتصنيع سيارات للمستهلكين، فيما لم يتم الإعلان عن الخطط بشكل واضح منذ طرح الفكرة.
يستهدف تصميم البطارية فى سيارات آبل المرتقبة زيادة المسافة التى تقطعها قبل الحاجة لتغييرها، وتظهر بتصميم جديد.
تجنى آبل من المنتجات الإلكترونية ملايين من الدولارات سنويا، ولم يسبق لها صناعة السيارات، لذا تعد هذه الخطوة تحديا كبيرا، وقد تتعرض خطة الطرح للتأجيل بسبب جائحة كورونا إلى 2025 أو بعدها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تستعد لطرح سيارة من تصنيعها فى 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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