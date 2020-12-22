آبل تستعد لطرح سيارة من تصنيعها فى 2024

جدة - نرمين السيد - أطلق على خطة صناعة السيارات للشركة المصنعة لهواتف آيفون اسم مشروع تيتان، وبدأت الفكرة منذ عام 2014 بعدما صممت الشركة سياراتها من الصفر.

وأحرزت الشركة تقدما كافيا لتصنيع سيارات للمستهلكين، فيما لم يتم الإعلان عن الخطط بشكل واضح منذ طرح الفكرة.

يستهدف تصميم البطارية فى سيارات آبل المرتقبة زيادة المسافة التى تقطعها قبل الحاجة لتغييرها، وتظهر بتصميم جديد.

تجنى آبل من المنتجات الإلكترونية ملايين من الدولارات سنويا، ولم يسبق لها صناعة السيارات، لذا تعد هذه الخطوة تحديا كبيرا، وقد تتعرض خطة الطرح للتأجيل بسبب جائحة كورونا إلى 2025 أو بعدها.