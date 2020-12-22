Tab P11 Pro.. مواصفات أحدث إصدار لـ Lenovo

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، جاء الجهاز بهيكل أنيق محاط بإطارات معدنية متينة، سماكته 7.7 ملم، ومدعم بشاشة OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (25601600) بيكسل، أبعادها "16:10/ ومعدل سطوعها 263 شمعة تقريبا، وتدعم تقنيات HDR10.

ويعمل هذا الحاسب بنظام Android 10، ونظام تشغيل Snapdragon 730G الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 618.

أما ذاكرة التخزين العشوائى فيه فـ 4 أو 6 جيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ويتميز جهاز Lenovo الجديد بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميجابيكسل، وبكاميرا أمامية مزدوجة العدسة أيضا بدقة (8+8) ميجابيكسل.