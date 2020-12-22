جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، جاء الجهاز بهيكل أنيق محاط بإطارات معدنية متينة، سماكته 7.7 ملم، ومدعم بشاشة OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (25601600) بيكسل، أبعادها "16:10/ ومعدل سطوعها 263 شمعة تقريبا، وتدعم تقنيات HDR10.
ويعمل هذا الحاسب بنظام Android 10، ونظام تشغيل Snapdragon 730G الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 618.
أما ذاكرة التخزين العشوائى فيه فـ 4 أو 6 جيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
ويتميز جهاز Lenovo الجديد بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميجابيكسل، وبكاميرا أمامية مزدوجة العدسة أيضا بدقة (8+8) ميجابيكسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Tab P11 Pro.. مواصفات أحدث إصدار لـ Lenovo على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.