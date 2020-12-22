سليمة 100%.. العثور على مومياء ذئب عمرها 57 ألف سنة بكندا

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، عمل العلماء على إعادة بناء نمط حياة المومياء، واتضح لهم أنها كانت تتغذى على الأسماك، وجينيا ترتبط بذئاب سيبيريا.
وقالت جولى ميتشين، أستاذة علم التشريح بجامعة دى موين بولاية أيوا الأمريكية: "هذه أفضل مومياء ذئب عثر عليها حتى الآن، وهى باستثناء العينين سليمة 100% ما سمح لنا بكشف حقائق كثيرة عنها، مكنتنا من بناء نمط حياتها".
وأكد تحليل الجينوم، أن المومياء التى أطلق عليها اسم "جور"، تنحدر من ذئاب سيبيريا القديمة، التى هى أسلاف جميع الذئاب فى أمريكا الشمالية.
وأظهرت الدرسات التى أجريت على "جور" أنها ماتت وهى فى عمر 7 أسابيع، كما أنها لم تمت بسبب الجوع أو المرض، كما ثبت أنها كانت تتغذى على أسماك السلمون، وهو أمر غير مألوف للذئاب.
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