حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال 3 زرافات جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، عن استقبالها خلال ساعات، 3 زرافات جديدة، بعد وصولهم لمطار القاهرة الدولى، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدان أحد أهم الحيوانات التى تحظى باهتمام بالغ من زوار الحديقة.





وأوضحت حديقة حيوان الجيزة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها أنهت تجهيز بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن فدانين، والذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالا للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خصوصا أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية. ويأتى استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على زرافتين أنثى وواحد ذكر للحديقة، إذ يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

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