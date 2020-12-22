أصوات الطيور تحفز المتعة عند الإنسان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أثبتت الدراسة أن التأثير المفيد لأصوات الطيور يكون فعالا حتى عند الاستماع إلى التسجيل من خلال مكبرات الصوت.

وقال الطلاب إن صوت الطيور يحتوى على ترددات ترضى الأذن البشرية وتحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن المتعة.

وأكد الطالب دانيال فيرارو، أن هناك الكثير من الأدلة على أن قضاء الوقت فى الطبيعة مفيد لرفاهية الإنسان، مشيرا إلى أنهم فى الدراسة قرروا تسليط الضوء على بعض العوامل التى لها تأثير مفيد.