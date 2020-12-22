شاهد. . حلقة خاصة لـ أحلى أكلة من الفيوم

جدة - نرمين السيد - سلط البرنامج الضوء على أبرز الأكلات التى يبرع فيها أهل الفيوم، واصفًا العيش البلدى والفطير بأنه "بيتاكل حاف"، كما قدم العديد من قصص النجاح للأهالى ومنها طريقة عمل الفطير البلدى ومواصفاته وطرق تحضيره.

كما استعرض علاء الشربينى أبرز المزارع التى تقدم الفواكه والخضروات بشكل طازج وطبيعى دون مواد كيماوية بل يتم استخدام السماد الطبيعى، حيث يتم توريد هذه الخضروات والفواكه إلى المطاعم أو يتم بيعها للمستهلك.

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وأيضًا زار بحيرة صناعية لزراعة السمك فى كوم الدكة حيث تضم حوالى 12 ألف سمكة، وهو سمك وحيد الجنس ويتم زارعته يوم 1 أبريل من كل عام، ثم يتم صيده وبيعه.

"أحلى أكلة" يعرض من الثانية وحتى الثالثة ظهرًا من السبت للأربعاء، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.