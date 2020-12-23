جوازة الهنا .. عريس بريطانى عجوز يربح 10 آلاف جنيه إسترلينى أثناء حفل زفافه

جدة - نرمين السيد - وخلال حفل زفاف ريتشارد بورسيل، البالغ من العمر 57 عاما، على زوجته فيكتوريا، السبت الماضى، كان العريس العجوز لم يعرف أنه ربح رهانه الذى شارك فيها بمبلغ 25 جنيهًا إسترلينيًا فقط، إلا بعدما فحص حسابه البنكى على هاتفه المحمول خلال الزفاف فكانت المفاجأة السارة. عجائب وغرائب وحصل العجوز المتقاعد، والذى كان يعمل عامل مستودع بمتجر شهير فى بريطانيا حسبما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، على قسيمة رهان Betfred's Goals Galore No Draw والتى تطلبت من أن يختار صاحب الرهان 12 فريق كرة قدم يمكنهم تسجيل أهداف لتحقيق فوز كبير. وبالفعل حققت جميع الفرق التى اختارها العريس العجوز أهدافًا فى مبارياتها خلال الدورى الإنجليزى.

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