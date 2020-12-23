قادمة من جنوب إفريقيا .. الزرافات الجديدة تصل حديقة الحيوان بالجيزة

جدة - نرمين السيد - الزرافات كان فى استقبالها الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والدكتورة مها صابر مدير عام الحديقة، وأطباء الحديقة والعاملين وعدد من وسائل الإعلام.

واستعدت حديقة حيوان الجيزة، لاستقبال الثلاث زرافات بتهيئة مبيت مناسب لها تم فرشة بقش الأرز، الذى يساعد على التدفئة.

وأكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم إعداد بيت الزرافات بشكل مناسب للزرافات، كما تم تخصيص اعلاف لهم تم جلبها من جنوب إفريقيا، لحين التعود على الأعلاف المصرية "البطاطا والجزر"، التى تقدم فى حديقة الحيوان.

ولفت إلى أن الجانب الجنوب إفريقى، حصن الزرافات ضد الأمراض الوبائية، كما سيتم الملاحظة لهم على مدار الأربع وعشرون ساعة.

وأوضح رجائى، أن الزرافات ستنتظر فى الصندوق المخصص لها، التى تم حجزها به فى الطائرة والمطار، حتى الصباح، لحين تعودهم على البيت الجديد فى الحديقة، وحتى لا يحدث لهم مكروه خلال الليل، وحرصا عليهم من المبيت الجديد.

ويأتى استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على زرافتين أنثى وواحد ذكر للحديقة، إذ يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وأوضحت حديقة حيوان الجيزة، أنها أنهت تجهيز بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن فدانين، والذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالا للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خصوصا أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية.