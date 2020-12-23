نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالخصوص والمرج وسيولة بـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليهم.

وأعلن مراسل الراديو 9090، أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بها أعمال تطوير وتوسعة على عدد من المحاور، وتنحصر فيها الكثافات المرورية من الخصوص إلى المرج، والقادمين من المنيب إلى منزل الأوتوستراد.

وأوضح صابر أن بعض المناطق تعمل بشكل جيد منها محور 26 يوليو، ومنزل أحمد عرابى.

كما تقابلنا بعض الأحجام المرورية بمحافظة القاهرة أعلى الحدائق، ومحور الفردوس، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.