صباحك هنا مع يونس يتصدر تويتر .. ومغردون: بيدى للصبح طعم

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جدة - نرمين السيد - وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أنت ويونس والمزيكا وبس"، "أجمد مزيكا فى صباحك ومطرحك مع أحمد يونس"، "أحمد يونس عم الناس الغالى"، "صباحك ومطرحك هو اللى بيدى للصبح طعم".
وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، والبرج فى الدرج، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المتنوعة.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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