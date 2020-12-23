جدة - نرمين السيد - وشاركت عارضة الأزياء الروسية فى مسابقة ملكة الجمال لتفوز بـ لقب ملكة جمال روسيا 2019، وهى فى عمر الـ 20 عاما. وتعد هى ثانى لكة تحمل تاج ميركورى بعد يوليا بولياتشيخينا عام 2018، كما حصلت على الجائزة الرئيسية فى المسابقة لتمثيل روسيا فى مسابقات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون. وتتمتع ألينا سانكو بقوام رشيق وملامح جذابة، جعلتها تتميز فى ساحة عروض الأزياء، وتنال الروسية ألينا شعبية ومكانة كبيرة لدى متابعيها، لما تظهر به من أناقة فى إطلالاتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أزياء أنيقة لعارضة الأزياء الروسية ألينا سانكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.