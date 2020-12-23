للحصول على الحيوية فى الشتاء .. ألوان المعاطف فى الشتاء

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جدة - نرمين السيد - وتستعين الفتيات خلال فصل الشتاء بالمعاطف ذات الألوان الداكنة، لسهولة تنسيقها مع الألوان والأزياء.
ولكن يمكن اللجوء إلى الألوان الفاتحة فى المعاطف للظهور بإطلالة حيوية وأنيقة وسط أكتئاب الشتاء.
وتستخدم الفتيات بعض الألوان الفاتحة منها الأحمر والبنفسجى والأخضر والأصفر، بالإضافة إلى المعاطف ذات درجات الباستيل التى تعتبر من أبرز صيحات الموضة فى 2021.
كما تنتشر موضة المعاطف الكاروه فى 2021، وتعد من القطع السهل تنسيقها مع الملابس وخصوصا التى درجات زاهية أو محايدة.
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