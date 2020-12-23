مروة صبرى فى الموسم الجديد من قعدة ستات

جدة - نرمين السيد - ويناقش البرنامج كل ما يهم المرأة ويدافع عن حقوق الرجل بشكل خفيف الظل، ومن خلال المداخلات الهاتفية من الطرفين.

البرنامج يعرض كل يوم سبت على الهوا مباشرة، 9:30 إلى 11:30 م، ومن إخراج عبد الرحمن زهران.