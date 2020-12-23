جدة - نرمين السيد - ويناقش البرنامج كل ما يهم المرأة ويدافع عن حقوق الرجل بشكل خفيف الظل، ومن خلال المداخلات الهاتفية من الطرفين.
البرنامج يعرض كل يوم سبت على الهوا مباشرة، 9:30 إلى 11:30 م، ومن إخراج عبد الرحمن زهران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروة صبرى فى الموسم الجديد من قعدة ستات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.