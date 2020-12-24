عمرها 120 عاما ويمكن تناولها.. اكتشاف شوكولاتة حرب البوير

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته سكاى نيوز عربية، فقد مر قرن و20 عاما على صنعها، ومازالت ألواح شوكولاتة "كادبورى" صالحة إلى درجة كبيرة ويمكن تناولها، حيث تعود إلى عام 1900، وهى عبارة عن هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب "البوير".

وذكرت المسؤولة فى المكتبة الوطنية الأسترالية، جينيفر تود: "كانت هناك رائحة ممتعة عندما تم فتح عبوة الشوكولاتة"، وكتب على ألواح الشوكولاتة "أتمنى لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا".

وصنعت شركة "كادبورى" الحلوى لصالح القوات البريطانية، بناء على طلب من قصر باكنجهام، وكانت الكمية ما بين 70- 80 ألف رطل.