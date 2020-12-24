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جدة - نرمين السيد - ويحمل الهاتفان الجديدان عنوان " nova 8 وnova 8 Pro"، حيث يوفر كلاهما شاشات ذات معدل تحديث عالٍ، ومعالج من نوع Kirin 985، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل.
هاتف هواوى الجديد
ويتصف هاتف nova 8 بأن شاشته منحنية من نوع OLE، بقياس 6.57 بوصة، وبدقة FHD +، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا فى الثانية، إلى جانب نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 32 ميجابيكسل.
ومن مميزات الهاتف الجديد Huawei nova 8 أنه لأول مرة يأتى بكاميرا خلفية رباعية فى إعداد بيضاوى الشكل على هيئة الرقم 8 بالإنجليزية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابسكل، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، الاثنان الأخران لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمكانيات مدهشة .. هواوى تطرح رسميا أحدث سلسلة نوفا 8 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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