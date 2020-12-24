إمكانيات مدهشة .. هواوى تطرح رسميا أحدث سلسلة نوفا 8

جدة - نرمين السيد - ويحمل الهاتفان الجديدان عنوان " nova 8 وnova 8 Pro"، حيث يوفر كلاهما شاشات ذات معدل تحديث عالٍ، ومعالج من نوع Kirin 985، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل.

هاتف هواوى الجديد

ويتصف هاتف nova 8 بأن شاشته منحنية من نوع OLE، بقياس 6.57 بوصة، وبدقة FHD +، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا فى الثانية، إلى جانب نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 32 ميجابيكسل.

ومن مميزات الهاتف الجديد Huawei nova 8 أنه لأول مرة يأتى بكاميرا خلفية رباعية فى إعداد بيضاوى الشكل على هيئة الرقم 8 بالإنجليزية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابسكل، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، الاثنان الأخران لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل.