قبل دقائق من دفنه.. هندى يعود للحياة ثم يموت

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد موقع العين الإماراتى، نقلا عن صحيفة "سمايام" الهندية، تعود القصة إلى وصول بلاغ من سكان منطقة تشيتور الهندية إلى السلطات المحلية، يفيد بعثورهم على رجل فاقد للوعى فى إحدى القرى المحلية، وظل على تلك الحالة مدة يومين كاملين.

وأعلنت السلطات المختصة وفاة الرجل بعد فحصه، لكن المفاجأة كانت أثناء التحضير لدفنه فى ضواحى القرية، استعاد الرجل وعيه فجأة، وسط دهشة الجميع قبل دقائق فقط من دفنه.

وأكدت صحيفة "سمايام" الهندية، أن الرجل تم نقله على الفور إلى المستشفى لإسعافه، لكن يبدو أنه كان متمسكا بالموت، إذ فارق الحياة فى اليوم التالى.