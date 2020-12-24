جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد موقع العين الإماراتى، نقلا عن صحيفة "سمايام" الهندية، تعود القصة إلى وصول بلاغ من سكان منطقة تشيتور الهندية إلى السلطات المحلية، يفيد بعثورهم على رجل فاقد للوعى فى إحدى القرى المحلية، وظل على تلك الحالة مدة يومين كاملين.
وأعلنت السلطات المختصة وفاة الرجل بعد فحصه، لكن المفاجأة كانت أثناء التحضير لدفنه فى ضواحى القرية، استعاد الرجل وعيه فجأة، وسط دهشة الجميع قبل دقائق فقط من دفنه.
وأكدت صحيفة "سمايام" الهندية، أن الرجل تم نقله على الفور إلى المستشفى لإسعافه، لكن يبدو أنه كان متمسكا بالموت، إذ فارق الحياة فى اليوم التالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل دقائق من دفنه.. هندى يعود للحياة ثم يموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.