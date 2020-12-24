صباحكوا فل يا صبحاوية .. تريند يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وعلق قائلا: "صباحكوا فل يا صبحاويه التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباح السعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "ملك الراديو"، "أصحى يانايم أحمد يونس تريند أول"، "رقم واحد"، "اليوم جميل والمود تمام".

وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات".

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.