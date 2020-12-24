صور.. فساتين للاحتفال بالكريسماس فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وتلجأ بعض النساء إلى إقامة احتفالية صغيرة فى المنزل وسط عدد قليل من أفراد الأسرة، لذلك ترغب فى الظهور فى صورة بسيطة جميلة تستقبل بها العام الجديد وتبدأ البحث عن فساتين بسيطة للاحتفال.

وتعد الفساتين الجلد من أبرز صيحات الموضة التى تسيطر على شتاء 2021، ويمكن ارتداؤها فى مختلف الأوقات سواء النهار أو المساء، وتساعد فى ظهور مرتديتها إطلالات جذابة فى نهاية عام 2020.

وتعتبر الفساتين القطيفة القصيرة من الأزياء التى تحمل نوعا من الأناقة والفخامة والتى تتناسب مع حفلة الكريسماس المنزلية وسط أفراد الأسرة.

ومن الممكن الاستعانة بالفساتين الريش، والتى تعكس فخامة ورقى فى إطلالات مرتديتها، ويمكن اختيار الفستان كامل من الريش لذوات القامات الرفيعة بينما الممتلئات اختيار فساتين بتفاصيل ناعمة من الريش لا تبرز ما يردن إخفاءه.

كما لجأ البعض الآخر البحث عن "بيجامات للكريسماس" للاحتفال به بشكل جديد ومختلف، وبدأوا فى تزيين المنزل وتجهيز "شجر الكريسماس" للاستمتاع بنهاية 2020 واستقبال 2021 دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد.