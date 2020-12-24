- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وتلجأ بعض النساء إلى إقامة احتفالية صغيرة فى المنزل وسط عدد قليل من أفراد الأسرة، لذلك ترغب فى الظهور فى صورة بسيطة جميلة تستقبل بها العام الجديد وتبدأ البحث عن فساتين بسيطة للاحتفال.
وتعد الفساتين الجلد من أبرز صيحات الموضة التى تسيطر على شتاء 2021، ويمكن ارتداؤها فى مختلف الأوقات سواء النهار أو المساء، وتساعد فى ظهور مرتديتها إطلالات جذابة فى نهاية عام 2020.
وتعتبر الفساتين القطيفة القصيرة من الأزياء التى تحمل نوعا من الأناقة والفخامة والتى تتناسب مع حفلة الكريسماس المنزلية وسط أفراد الأسرة.
ومن الممكن الاستعانة بالفساتين الريش، والتى تعكس فخامة ورقى فى إطلالات مرتديتها، ويمكن اختيار الفستان كامل من الريش لذوات القامات الرفيعة بينما الممتلئات اختيار فساتين بتفاصيل ناعمة من الريش لا تبرز ما يردن إخفاءه.
كما لجأ البعض الآخر البحث عن "بيجامات للكريسماس" للاحتفال به بشكل جديد ومختلف، وبدأوا فى تزيين المنزل وتجهيز "شجر الكريسماس" للاستمتاع بنهاية 2020 واستقبال 2021 دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. فساتين للاحتفال بالكريسماس فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.