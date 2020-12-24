صور .. أزياء مختلفة لـ المكسيكية صوفيا أراجون

جدة - نرمين السيد - وتتمتع صوفيا بالعديد من المواهب منها التأليف وتقديم الأزياء والتألق فى عروض الأزياء والتمثيل. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال الكون 2019، حتى تمثل بلدها المكسيك. واهتمت صوفيا بعد دراستها بتعلم الفلسفة، كما اهتمت بدراسة مكياج الأفلام بمدينة لوس أنجلوس. وتنافست صوفيا أراجون حتى تصبح ممثلة خاليسكو فى مسابقة ملكة جمال منظمة المكسيك فى عام و2017 وتفوز بلقب "ميكسيكانا يونيفرسال خاليسكو" ولكن حازت ليزلى دياز على التاج وفازت صوفيا بالمركز الثانى.

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