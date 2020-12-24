لـ عشاق الكتب .. فندق للإقامة وسط مكتبة فى الصين

ويسمى الفندق "Capsule Hotel and Bookstore" ويتكون من مكتبة تضم أرفف كتب ضخمة يصل عددها إلى 30 ألف كتاب، بالإضافة إلى 20 غرفة صغيرة متواجدة وسط الكتب، وفقا لموقع "insider".
ويتقبل الفندق 20 نزيلا، كما أنه مقسم إلى منطقتين واحدة للنساء والأخرى للرجال، وفى الغرفة توجد مرتبة واحدة وأرفف كتب وخزانة وإضاءة جيدة.
ويبلغ ارتفاع الغرفة 24 قدما وفى كل جانب منها أكوام من الكتب حتى تسعد القراء.
وجرى تزويد الفندق بأماكن صغيرة للقراء وسلالم ذات انعطافات حادة، ويتميز الفندق من الخارج بمحاكاة المناظر الطبيعية التى تشبه المناطق الجبلية المتعرجة.
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