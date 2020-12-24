فى 2021 .. زووم يستعد لطرح خدمة البريد الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وبعد انتشار كورونا أصبح الجميع معتمدا على تطبيق زووم لاستمرار التواصل الاجتماعى مع الآخرين، لذلك قررت زووم طرح خدمة البريد الإلكترونى وتطبيق تقويم، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل". وتساهم تلك الإضافات والتطورات فى خوص زووم المنافسة مع جوجل ومايكروسوفت. وأوضح التقرير، الذى جاء فى "The Information" أن Zoom بدأ العمل على خدمة البريد الإلكترونى على الويب، ويكون جاهزا لطرحه كإصدار تجريبى خلال العام المقبل.

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