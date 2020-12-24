تليجرام يستعد لإضافة الإعلانات إلى قنواته بسبب الأرباح

جدة - نرمين السيد - بدأ تليجرام بعد زيادة عدد مستخدميه إلى البحث عن الأرباح لاستمراره وتغطية تكاليفه بدلا من بيعه للشركات الكبرى مثل فيسبوك، وذلك ما قاله مؤسس المنصة، بافى دوروف، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت".
وأوضح تليجرام لمستخدميه أن تلك الإعلانات لن تظهر فى رسائل الأصدقاء ولكن فى القنوات التى تتابعها، دون التأثير على خصوصيتهم.
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