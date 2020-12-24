لكسر الملل .. ساندوتش الدجاج بالفلفل الألوان والموزاريلا

جدة - نرمين السيد - بسبب انتشار كورونا وعمل البعض من المنزل كنوع من الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، لجأ البعض إلى العودة مجددا إلى المطبخ وطهى الساندوتشات السريعة للقضاء على الملل.





وعشاق الدجاج يلجأون إلى تحضير الساندوتشات السريعة فى المنزل للتغلب على ملل أوقاتهم بالأكل ولوقاية أنفسهم من كورونا. كما من الممكن تحضير ساندوتش الدجاج الشهى السريع مع جبن الموزاريلا والفلفل الملون لأطفالك بدلا من تناول الأطعمة خارج المنزل، ونحتاج وقتها إلى: -2 صدر دجاج فيليه مفروم مكعبات صغيرة. -حبات فلفل ملون مقطع إلى شرائح رفيعة. -بصلة صغيرة الحجم ومفرومة شرائح رفيعة. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -نصف كوب جبن موزايلا مبشور. -خبز فرنسى. طريقة التحضير: يسخن زيت الزيتون فى مقلاة واسعة على نار متوسطة، وتضاف الدجاج وتقلب لمدة 10 دقائق. ويوضع بعدها البصل والملح والفلفل وتقلب لمدة 10 دقائق، ثم يضاف الفلفل الملون ويتم تقليبه نفس المدة. توزع جبن الموزاريلا فوق الدجاج والبصل والفلفل فى الخبز وتقدم ساخنة.

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