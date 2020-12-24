هونور تستعد لطرح هاتف جديد Honor V40

جدة - نرمين السيد - ويتوفر فى "Honor V40" معالج بمعدل 12 هيرتز، بالإضافة إلى تألفه من الزجاج المنحنى والكاميرا الأمامية المزدوجة ضمنيا فى الشاشة، وفقا لـ ""gsmarena". ويتمتع الهاتف بكاميرا رباعية مزودة بمستشعر رئيسى "50 ميجابيكسل"، كما أنه يحصل على 66 واط من الشحم السريع. ويعتمد "Honor V40" على منصة "MTK Dimensity 1000+" ودعم شبكات من الجيل الخامس. وتعلن هونور عن هاتفها الجديد رسميا فى 12 يناير المقبل، ولم تفصح عن سعره حتى الآن.

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