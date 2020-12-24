5 عطور جديدة بمناسبة الكريسماس

جدة - نرمين السيد - واستعرض موقع "هاربر برازرز" الأمريكى، أبرز العطور الجديدة.

1- Dirty Vanilla Eau de Parfum



عطر "ديرتى فانيلا"، من هيرتيك، يمنحك إحساسا بالعذوبة، ويتكون من رائحة المسك وخشب الصندل وهما يعادلان رائحة الفانيلا السكرية.

2- Jaipur Chant Eau de Parfum



عطر "جايبور شانت"، يجمع بين رائحة مسك الروم، ولمسة رقيقة من رائحة الزهور، ويناسب فصل الشتاء بامتياز.

3- Soleil Neige



عطر "سوليل نيج"، من توم فورد، يتكون من الفانيلا والمسك ورائحة الياسمين المركزة، ومن المتوقع أن يصبح العطر الأكثر شعبية فى مجموعة توم فورد لهذا الشتاء.

4- Audacious Fragrance



عطر "أوديشس" من نارس، يتكون من خليط من البلوميريا أو الياسمين الهندى ودخان البخور وخشب الصندل، ينصح به لمحبى منتجات نارس سواء مستحضرات التجميل أو زيوت الجسم.

5- JOY by Dior



عطر "جوى" من ديور، يركز على الروائح الخشبية الأصلية، ويمنحك رائحة شتوية عبقة ونفاذة.