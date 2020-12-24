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جدة - نرمين السيد - واستعرض موقع "هاربر برازرز" الأمريكى، أبرز العطور الجديدة.
1- Dirty Vanilla Eau de Parfum
عطر "ديرتى فانيلا"، من هيرتيك، يمنحك إحساسا بالعذوبة، ويتكون من رائحة المسك وخشب الصندل وهما يعادلان رائحة الفانيلا السكرية.
2- Jaipur Chant Eau de Parfum
عطر "جايبور شانت"، يجمع بين رائحة مسك الروم، ولمسة رقيقة من رائحة الزهور، ويناسب فصل الشتاء بامتياز.
3- Soleil Neige
عطر "سوليل نيج"، من توم فورد، يتكون من الفانيلا والمسك ورائحة الياسمين المركزة، ومن المتوقع أن يصبح العطر الأكثر شعبية فى مجموعة توم فورد لهذا الشتاء.
4- Audacious Fragrance
عطر "أوديشس" من نارس، يتكون من خليط من البلوميريا أو الياسمين الهندى ودخان البخور وخشب الصندل، ينصح به لمحبى منتجات نارس سواء مستحضرات التجميل أو زيوت الجسم.
5- JOY by Dior
عطر "جوى" من ديور، يركز على الروائح الخشبية الأصلية، ويمنحك رائحة شتوية عبقة ونفاذة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 عطور جديدة بمناسبة الكريسماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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